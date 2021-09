Wolff nuanceert 'tactische fout': "Niemand wil expres crashen"

Vlak naar de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza ontstond er een klein relletje door een uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker zei dat Verstappen een 'tactische overtreding' had gemaakt. En dat zorgde voor een karrenvracht gemopper vanuit Red Bull.

Zowel Red Bull-teambaas Christian Horner als Red Bull-adviseur Helmut Marko waren niet bepaald gecharmeerd van de opmerking van Wolff. De stewards besloten uiteindelijk dat Verstappen de schuldige was en aankomend weekend zal de Nederlander dan ook drie plaatsen naar achter moeten op de grid.

Inmiddels heeft Wolff ook wel meegekregen dat ze bij de concurrentie niet kunnen lachen om zijn uitspraak. In gesprek met Motorsport-Total.com laat hij weten dat het allemaal een beetje uit zijn verband is getrokken. Hij legt zijn uitspraak nog eens uit: "Niemand wil expres crashen, je probeert altijd de bal te spelen. Maar als je de bal speelt kan je altijd per ongeluk de andere speler raken. Dat bedoelde ik met tactische fout." Daaruit is het lastig op te maken wat de Oostenrijkse teambaas precies wil zeggen. Wolff komt dat ook met een verduidelijking: "Met andere woorden: Max is niet opzettelijk tegen Lewis aangereden."