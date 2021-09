Capito klaar met discussie: "Fout om te zoeken naar schuldige"

De crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton maakte veel tongen los. Nog steeds zijn veel kenners het niet eens. Verstappen werd dan wel als schuldige aangewezen maar of het echt zijn schuld was wordt in twijfel getrokken. Williams-teambaas Jost Capito is klaar met het zoeken naar een schuldige.

De ervaren Duitse teambaas wordt helemaal tureluurs van het eindeloze discussiëren over de schuldmaat. In gesprek met Motorsport.com lucht hij zijn hart: "Dit is racen. We kijken er tien keer naar, zetten het beeld stil en gaan er dan over discussiëren. Je kunt je dus voorstellen hoe moeilijk het is voor die jongens in de auto die maar een paar duizenden van een seconde hebben om te beslissen hoe ze gaan handelen."

Capito is van mening dat het helemaal niet vreemd is dat dit is voorgevallen. De strijd wordt alleen maar feller met de dag en is precies de mening van de Williams-bons: "Als je twee coureurs hebt die vechten om de titel, in auto's die vrijwel even snel zijn en twee coureurs die even snel zijn. Als die elkaar tegenkomen gaan ze natuurlijk het gevecht aan. Dit soort dingen gebeuren dan."

De Formule 1 draait in den beginnen gewoon om racen. En als men aan het racen is kan het nogal eens eindigen in een tranendal. Capito is zo'n iemand die dat als mening heeft: "Het is volledig verkeerd om altijd maar te zoeken naar een schuldige. Vooral wanneer het helemaal niet duidelijk is, zoals hier. In dat geval zeg je gewoon, deze jongens zijn aan het racen. Laat ze lekker racen."