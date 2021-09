Masi ziet geen probleem in gewraakte kerbstone

Max Verstappen werd dit weekend als schuldige aangewezen voor de crash met zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. Toch wezen er veel mensen naar een andere mogelijke schuldigen. Het ging hier niet om een ander persoon maar de kerbstones die lagen in de bocht van de klap.

Race Director Michael Masi heeft inmiddels ook wel door dat de kerbs wat kritiek te verduren hebben gekregen. Verstappen werd namelijk half gelanceerd door de kerb. In gesprek met Motorsport.com gaat Masi in op de gewraakte kerb: "In die situatie denk ik dat de sausage kerb vrij goed werkt in die bewuste bocht."

Volgens Masi was het helemaal niet verplicht dat Verstappen en consorten over de kerbs knalden. "Het was een keuze van de coureur. Je kan over de kerb rijden of je gaat er links langs. We zagen dat meerdere keren gebeurde over het hele weekend. Een geruime hoeveelheid andere coureurs kozen er in dezelfde situatie voor om links langs de kerbs te gaan om de baan daar weer op te komen."