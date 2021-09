Perez teleurgesteld met straf: "Het was mijn bocht"

Toen Max Verstappen uitviel moest Red Bull alle focus verplaatsen naar Sergio Perez. Maar de Mexicaan kreeg een 5 seconden-tijdstraf en werd daardoor teruggezet naar de vijfde plaats. Hij kreeg die straf na een hevig duel met Ferrari's Charles Leclerc.

Na afloop sprak Perez met Sky Sports over zijn race en vooral zijn tijdstraf: "We hoopten met het team dat de stewards verder keken dan hun neus lang is. Als je de bocht zou maken en niet zou afsnijden zouden we elkaar hebben geraakt. Ik vermeed het contact maar kon nergens meer heen."

Perez is er heilig van overtuigd dat hij geen schuld had in het duel met Charles Leclerc: "Het was mijn bocht en ik moest echt contact vermijden. We namen de beslissing om verder te gaan." Het zorgde ervoor dat Perez nog achter Leclerc werd geklasseerd.