Sebastian Vettel: "Inhalen blijkt verraderlijk lastig op Monza"

Sebastian Vettel zegt dat het lastig wordt om in te halen tijdens de Italiaanse Grand Prix. Tijdens de sprintrace van zaterdag werd er al weinig ingehaald. Alleen Lewis Hamilton verloor drie plaatsen bij de start, nadat de Mercedes erg slecht van zijn plek kwam.

Vettel zelf had achttien lastige ronden tijdens de sprintrace, nadat hij in de eerste ronde vlakke kanten op zijn wielen remde. "Daara kon ik niet veel anders doen dan de race proberen te finishen op een degelijke positie. Dus ik hoop op een betere race op zondag."

Ook Vettel weet dat er weinig ingehaald is tijdens de sprintrace, en dat zou wel eens een voorbode kunnen zijn voor een hoofdrace met weinig inhaalacties.

"De hoofdrace is wel wat langer dus dan heb je wat meer de tijd. We zullen moeten zien of het met de verschillende strategieën en banden nog wat verandert. Het is nooit makkelijk om hier in te halen, ondanks de lange rechte stukken is het hier nog altijd verraderlijk lastig."

Van de laatste 16 Grands Prix op Monza won de polsitter elf keer de race.