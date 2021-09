Daniel Ricciardo derde vóór zijn teamgenoot en vóór Hamilton: "Goed om terug te zijn aan het front"

Daniel Ricciardo is terug aan de top van de Formule 1. De Australiër worstelde gedurende het seizoen enorm met de snelheid in zijn McLaren, maar tijdens de sprintrace op Monza is hij zijn teamgenoot én Lewis Hamilton te snel af. De McLaren-coureur wordt derde tijdens de sprintrace en start morgen de hoofdrace dan vanaf de eerste startrij vanwege de grid-penalty van Bottas. Ricciardo's glimlach is niet van zijn gezicht te beitelen: "Goed om weer terug te zijn!"

Ricciardo krijgt een medaille voor zijn derde stek en pakt een WK-punt. "Het is goed om terug te zijn! We staan op de eerste rij en dat is voor mij erg lang geleden dus daar ben ik erg blij mee. Morgen gaan wij vol in de aanval. Ik dacht tijdens de sprintrace nog Max te kunnen inhalen in de eerste bocht, maar hij had de binnenkant. Ik kijk ernaar uit om het morgen nog eens te proberen", aldus de breed lachende Australische voormalig teamgenoot van Max Verstappen.