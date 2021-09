Max Verstappen derde tijdens kwalificatie GP van Italië: "Best blij met de derde plek"

Max Verstappen zal vanaf de derde plaats van starten tijdens de sprintrace. De Limburger reed de derde snelste tijd tijdens een rommelige kwalificatie waarbij veel coureurs elkaar ophielden en in de weg reden. Verstappen zal de schade beperkt willen houden tijdens de sprintrace van zaterdag, ten opzichte van titelrivaal Lewis Hamilton.

Verstappen vertelt direct na afloop van de kwalificatie tegen interviewer Felipe Massa: "Ik denk dat dit circuit sowieso al moeilijk zou worden voor ons. Wij zijn redelijk hersteld tijdens de kwalificatie en ik ben best blij om derde te zijn. In de race verwachten wij dat het dichter op elkaar zal zitten en we hebben de tweede vrije training nog. Ik denk dat we zondag een mooi aantal punten kunnen pakken",

Op zijn website verstappen.com vertelt Verstappen verder: “Het is hier voor ons altijd lastig. De eerste vrije training verliep iets minder soepel dan gehoopt, maar ik denk dat we ons gedurende de kwalificatie redelijk hersteld hebben. Vooraf hoopte ik op een tweede startrij, dus ik ben dan ook best blij met P3. Dit is gewoon een erg sterk circuit voor Mercedes. Je ziet het ook aan McLaren, ze staan er heel dichtbij en het klopt gewoon voor die teams. Dat is bij ons niet, maar dat is oké, daar moet je mee leven.”

Snelheid in de langere stint verbeteren

“Hopelijk zit het in de race nog wat dichter bij elkaar. Je weet hier namelijk nooit wat er gaat gebeuren. We hebben morgen nog een tweede vrije training voorafgaand aan de sprintrace, dus we gaan kijken of we de pace in de long runs nog wat kunnen verbeteren. Het zal op dit circuit niet heel gemakkelijk voor ons zijn, maar ik denk desondanks dat we een goed aantal punten kunnen scoren”, zo stelt de Limburger na de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix.