Autosport TV-gids: Veel Nederlanders in actie in verschillende klasses

De Formule is gearriveerd in Italië op het circuit van Monza. Voor de tweede maal dit seizoen wordt naast de kwalificatie en race ook een sprintrace verreden. Alle uitzendtijden van de sessies vind je hier.

In het voorprogramma van de koningsklasse rijden Bent Viscaal en Richard Verschoor in de Formule 2 en komt Larry ten Voorde en Max van Splunteren in actie tijdens de Porsche Supercup.

Ook Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is weer te bewonderen bij de IndyCar. Op het permanente circuit van Portland probeert de Hoofddorper te schitteren na enkele teleurstellende wedstrijden.

Formule 1: Grand Prix van Monza

De Grand Prix van Italië is net als de wedstrijd in Groot-Brittannië de oudste GP van het wereldkampioenschap. Alle wedstrijden - op één na in 1980 op het circuit van Imola - zijn verreden op de iconische baan van Autodromo Nazionale Monza.

Het circuit staat bekend om de hoge snelheden en wordt daarom The Temple of Speed genoemd. Door de jaren heen zijn er verschillende configuraties gebruikt, maar qua lay-out verschilt de baan anno nu niet veel met vroeger. In de loop der tijd zijn er chicanes aangelegd en bochten aangepast om de snelheid in te dammen. In 1955, 1956, 1960 en 1960 gebruikten de F1-piloten ook de kombaan, die aansloot op het permanente circuit.

De huidige lay-out is bijna 6 kilometer lang. De snelste raceronde staat nog steeds op 1.21.046 van Rubens Barrichello. De Braziliaan reed zijn tijd in 2004 in de Ferrari. Zijn gemiddelde snelheid was iets meer dan 257 kilometer per uur.

Michael Schumacher en Lewis Hamilton wonnen de Italiaanse GP het meest met allebei vier stuks. Ferrari is de meest succesvolle constructeur met 20 zeges. McLaren volgt met tien.

In 2020 kreeg de Grand Prix een verrassende winnaar met Pierre Gasly in de AlphaTauri. De Fransman won dankzij de rode vlag en wat geluk met de strategie de race op Monza.

Hieronder een terugblik.





Formule 2: Viscaal en Verschoor hopen op vracht aan punten



Na een pauze van ongeveer twee maanden, komt de Formule 2 weer in actie. Bent Viscaal en Richard Verschoor hopen in deze opstapklasse op nieuw succes en punten op Monza.

Voor de zomerstap pakte Verschoor zijn eerste zege op Silverstone, terwijl Viscaal in Bakoe van die hatelijke nulscore afkwam. In de stand staat Verschoor tiende met vijftig punten en Viscaal heeft op dit moment acht punten op de teller staan en staat zestiende in het kampioenschap.

Viscaal blikt alvast vooruit: ''Ik heb er vertrouwen in, want de wagen van Trident ging vorig jaar goed op Monza. We hebben een sterke basis op dit circuit, waardoor ik denk dat een topvijffinish binnen de mogelijkheden ligt'', laat de Tukker voorafgaand aan het Italiaanse Grand Prix-weekend optekenen.

''Vlak voor het raceweekend in Azerbeidzjan hebben we iets gevonden wat een behoorlijk verschil maakt. Dat zag je direct in Baku, daar hebben we helaas niet van kunnen profiteren op Silverstone. Een eenvoudige optelsom leert ons dat we de lijn van Baku voort moeten trekken.''

Uitzendingen

Zaterdag: 08:45 – 09:40 Formule 2 – Monza – Race 1 - Ziggo Sport / F1TV

Zaterdag: 14:40 – 15:50 Formule 2 – Monza – Race 2 - Ziggo Sport / F1TV

Zondag: 10:20 – 11:30 Formule 2 – Monza – Hoofdrace - Ziggo Sport / F1TV



IndyCar: Grand Prix of Portland

Het spannende IndyCar-seizoen 2021 nadert het einde met een triple header voor de boeg. De eerste halte van de drie is Portland. Op dit permanente circuit in de staat Oregon wordt een spannend vervolg gegeven aan het IndyCar-kampioenschap.

Pato 'O Ward, uitkomend voor Arrow SP McLaren, pakte de leiding over na een tweede plaats op de oval van Gateway. De Mexicaan staat nu op een totaal van 435 punten en heeft 10 punten voorsprong op Chip-Ganassi-coureur Alex Palou. De Spanjaard voerde lang het klassement aan en had een ruime marge, maar door pech in de laatste twee ontmoetingen, moest de Palou in de achtervolging. Ook Josef Newgarden heeft grote kans om voor de derde keer (na 2017 en 2019) de titel binnen te slepen. Dankzij sterke optredens in de laatste vier races, heeft de Amerikaan het gat verkleint naar de top. De Penske-coureur heeft 413 punten.

Het circuit in Portland is iets meer dan 3 kilometer lang en kent 12 bochten. De rondentijden liggen nabij de minuut en er zullen 102 ronden worden gereden.

De Grand Prix of Portland staat sinds 2018 weer op de kalender. Van 2008 t/m 2017 werd de race op dit circuit niet verreden. In 2020 moest de wedstrijd geannuleerd worden vanwege het coronavirus. De laatste winnaar op deze baan is Will Power en deed dat in zijn Penske-machine.

Rinus VeeKay hoopt op betere tijden. In de laatste vijf races liet de Nederlander andermaal zijn potentie zien, maar pech weerhield hem van een topklassering. De laatste keer dat de Ed Carpenter Racing-coureur een toptienklassering scoorde, was in juni in de straten van Detroit. Daar pakte hij een tweede plaats.



De situatie daarna werd van kwaad tot erger. Eerst een schouderbeenblessure waardoor hij de race moest missen op zijn favoriete Road America. Daarna in Nashville knalde de Hoofddorper in de muur bij de kwalificatie en werd hij slachtoffer van incidenten bij de herstart. Twee weken later op de binnenbaan van Indianapolis, waar VeeKay eerder dit seizoen zijn allereerste zege pakte, waren er problemen met de balans van de auto. En bij de laatste race zorgde de Rookie Of The Year van 2020 ervoor dat twee titelkandidaten uitvielen bij de herstart op Gateway. Is de gifbeker nu eindelijk leeg?



Uitzendingen

Zaterdag: 23:00 – 00:30 IndyCar Series – Portland Int. Raceway – Kwalificatie - Ziggo Sport

Zondag: 21:35 – 00:00 IndyCar Series – Portland Int. Raceway – Race - Ziggo Sport



Maar er is meer!

Porsche Supercup:

Larry ten Voorde en vele andere Nederlanders in de Porsche Cup. Ten Voorde leidt het kampioenschap. Zeker de moeite waard om te volgen! Op Monza rijden de Porsche-coureurs twee races.



Zaterdag: 18:15 – 19:00 Porsche Supercup – Monza – Race 1 - Ziggo Sport / F1TV

Zondag: 12:10 – 13:10 Porsche Supercup – Monza – Race 2 - Ziggo Sport / F1TV