Russell gelooft in Mercedes-toekomst: "Ik krijg zeker gelijke kansen"

George Russell en Lewis Hamilton krijgen gelijke kansen bij Mercedes aankomend seizoen. Althans dat is wat Russell is medegedeeld. Of dit echt zo gaat zijn moet vanzelfsprekend nog gaan blijken als het gloednieuwe seizoen compleet los barst.

Donderdag besprak Russell in Monza zijn droomtransfer van Williams naar het absolute topteam van Mercedes. Tegenover onder andere Reuters besprak hij wat hem is toegezegd: "Ik krijg zeker gelijke kansen. Dat is mij heel duidelijk gemaakt. Mercedes is altijd heel respectvol als het gaat om beide coureurs de beste mogelijkheden te geven."

Het is voor zowel Russell als Mercedes wel duidelijk dat ze geen herhaling willen van de jarenlange Hamilton-Rosberg vete. In Monza ging Russell hier nog even op in: "Ik denk dat Mercedes een hele duidelijke ervaring heeft van een slechte dynamiek in een team. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze daar geen vervolg op willen hebben. En persoonlijk wil ik dat eigenlijk ook niet."