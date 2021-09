Gevreesde track limits keren terug in Monza

Op Zandvoort konden we een weekje genieten van een race zonder track limits. Naast de baan in de Noord-Hollandse duinen was immers overal gras of een grindbak te vinden. In Monza maken de bekritiseerde regels echter weer hun opwachting.

Op het Italiaanse circuit zal de wedstrijdleiding op drie punten letten op de track limits gaan letten. De punten zijn mooi uitgesmeerd over de drie sectoren. Er verandert eigenlijk maar weinig vergeleken met de vorige edities van de race. Het eerste controle punt is bij de eerste chicane waar de coureurs tussen de reclameborden moet slalommen om de baan weer op te komen mochten ze de bocht missen.

Het tweede punt waar de wedstrijdleiding de ogen open zal houden is bij de tweede chicane. Hier moeten de heren coureurs om het paaltje heen om de baan weer op te komen. Het derde punt waar de coureurs moeten opletten is in de voormalige Parabolica. De bocht heet sinds deze week de Curva Alboreto en hier mogen de coureurs niet met de wielen buiten de witte lijn.

Er was dit seizoen veel te doen rondom de track limits. Coureurs raakten namelijk regelmatig hun rondetijden kwijt door de regels. Soms was het lastig om te zien of een coureur echt de track limits had overschreden.