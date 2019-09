Uit de oude doos: Senna-spektakel tijdens Britse Grand Prix 1988

Tijdens de kwalificatie op zaterdag overtrof Ferrari de verwachtingen van iedereen. Gerhard Berger wist het dominante McLaren te verslaan. Het was de enige race dat jaar dat McLaren niet vanaf de eerste startrij begon. Senna kwalificeerde zichzelf als derde en Prost als vierde. Michele Alboreto, van Ferrari, kwalificeerde zichzelf op de tweede plaats, wat betekende dat Ferrari de eerste startrij te pakken had.

Op zondag vond de start plaats onder zware regenval. Het was de eerste keer sinds 1960 dat dat gebeurde, tot grote vreugde van de fans. De perfecte omstandigheden voor nog een Senna-spektakel. In de eerste ronde haalde Senna Alboreto in, Prost viel terug en al snel achtervolgde de Braziliaan Berger om de leiding over te nemen. Alain Prost haalde het einde niet, Senna won de race. De andere twee podiumposities waren voor Mansell en Nannini.