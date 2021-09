Domenicali trekt lessen na Zandvoort: "Coureurs zijn onze ziel"

Afgelopen weekend kleurden de tribunes Oranje in Zandvoort. Er kan wel geconcludeerd worden dat dit kwam door maar één man: Max Verstappen. Niet alleen de Nederlander brengt veel mensen op de been; op Silverstone zat het bijvoorbeeld vol met fans van Lewis Hamilton.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet hoe belangrijk sommige coureurs zijn voor de sport. In gesprek met Autosport kijkt de Italiaan hier naar: "Natuurlijk kan je zeggen dat de impact van Max hier is. Coureurs zijn onze ziel, de persoonlijkheid van de coureurs creëert wat hier is."

De hoop is dat er bij meerdere wedstrijden Zandvoort-achtige taferelen zich zullen voor doen. De race werd gezien als een voorbeeld van hoe de fans bij de sport worden betrokken. Ook Domenicali weet dit en zal er dan ook lessen uittrekken: "We moeten ons natuurlijk blijven focussen om er voor te zorgen dat we doorgaan in deze richting. De belangrijkste les is dat als we meer betrokkenheid hebben van ons publiek dat het evenement dan veel beter is."