Mika Häkkinen: "Wat Max Verstappen op Zandvoort deed was echt iets bijzonders"

Wereldkampioen Formule 1 van 1998 en 1999 Mika Häkkinen zegt dat de overwinning van Max Verstappen op Zandvoort van afgelopen zondag "echt iets bijzonders" was. Dat schrijft de voormalige McLaren Mercedes-coureur in zijn column voor een grote gokwebsite.

Häkkinen was bij de race aanwezig en hij heeft daarvan enorm genoten, schrijft de Finse voormalige F1-coureur. "Het was echt geweldig om de Nederlandse Grand Prix bij te wonen en getuige te zijn van de geweldige steun die de lokale fans gaven aan hun held Max Verstappen. Ik heb een geweldig weekend gehad en het was zo geweldig om zoveel mensen te zien genieten. De organisatoren hebben fantastisch werk geleverd om Zandvoort te laten herbouwen naar de huidige F1-normen. Ze hadden een geweldig rendement op hun investering met Max die poleposition pakte, de race domineerde en de leiding heroverde in het Wereldkampioenschap voor coureurs."

Volgend jaar wél DRS in de tweedee kombocht?

Volgens Häkkinen reed Verstappen een "perfect" weekend. "En de Nederlandse fans gingen uit hun dak! Het was geweldig om te zien en te horen." De legendarische Fin die het tweemaal won van Michael Schumacher heeft de organisatie van de Grand Prix op Zandvoort bijzonder werk geleverd. Ook vindt Häkkinen de vernieuwde baan door de Noord-Hollandse duinen een opwindend rondje. "Tijdens de ronde is er geen tijd om te ontspannen en veel coureurs genoten van de uitdaging. Inhalen was moeilijk, maar Sergio Perez liet zien dat het mogelijk is. Ik weet zeker dat de FIA, F1 en Zandvoort de data zullen bekijken en beslissen of ze volgend jaar de DRS-zones kunnen uitbreiden.

"Echt iets bijzonders"

Häkkinen stelt getuige te zijn geweest van "echt iets bijzonders" op Zandvoort. "Ik hoorde vanmorgen dat de race bijna 90% van het Nederlandse tv-publiek trok - een verbazingwekkend aantal, en het laat zien hoezeer Max de bredere sportfans in zijn thuisland opwindt. Een Nederlandse coureur op de bovenste trede van het podium tijdens de Nederlandse Grand Prix was echt iets bijzonders."

Na de thuiszege op Zandvoort staat Max Verstappen drie WK-punten voor op Lewis Hamilton in het WK. Mercedes heeft echter twaalf WK-punten meer weten te verzamelen dan Red Bull Racing. Komend weekend staat de Grand Prix van Italië op het programma op het historische circuit van Monza.