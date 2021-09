Jan Lammers vol vreugde: "Een feestje door oranje, voor oranje!"

De eerste Nederlandse Grand Prix in jaren was een regelrecht succesnummer. Max Verstappen wist het Orange Army in vuur en vlam te zetten door voor eigen publiek de volle buit te pakken.

Na afloop was ook sportief directeur Jan Lammers één en al vreugde. Voor de camera's van Ziggo Sport keek hij terug op een topmiddag: "Kijk eens wat voor feestje je ze hier bouwen! Ik heb hier tijdens de race ook veelvuldig heen en weer gerend. Dit gaat zoveel verder dan een initiatief van Bernhard. Dit is echt een feestje door oranje, voor oranje."

Lammers was ook heel erg in zijn nopjes met de complimenten die de organisatie kreeg. Onder andere Toto Wolff zat vol positieve woorden voor Zandvoort. En dat zorgt voor een blije Lammers: "Hoeveel mooier compliment kan je krijgen dan van iemand van zijn status! Het is iets waar je heel erg trots op kan zijn. Het is te vergelijken met dat je een Formule 1-coureur bent en dan je debuut race vanaf pole wint in Monaco. We staan er zo mooi op!"