Valtteri Bottas: "Red Bull was buiten bereik vandaag"

Het was een spectaculaire kwalificatie in Zandvoort. Mercedes-coureur Valtteri Bottas beleefde een goede kwalificatie maar kwam 0,3 seconden te kort voor pole.

Na afloop van de kwalificatie was de Fin te spreken over de baan: "Het is zeker een vermakelijk circuit met ook nog eens een goede sfeer. Red Bull was buiten bereik vandaag. We hebben nog steeds allebei de auto's in de top drie dus alles ligt nog open. Ik weet zeker dat we morgen een leuke race gaan krijgen."

De Fin moest alleen Max Verstappen en zijn teamgenoot Lewis Hamilton voor zich dulden. Naast hem staat Pierre Gasly op de tweede startrij. Morgen zal ons vertellen hoe de race uitpakt voor Bottas.