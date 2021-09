Latifi zorgt voor blamage bij Williams, Norris de dupe van code rood

Nicholas Latifi heeft voor de tweede Williams-crash gezorgd. Zijn teamgenoot kon nog wegrijden, maar deze auto is kapot.

De Canadees maakte een kleine move om Hamilton te passeren, maar raakte daardoor met zijn achterwiel de witte lijn. Hierdoor verloor hij de controle.

De tweede kwalificatiesessie wordt niet meer hervat. Lando Norris is hiermee de dupe, hij kwam niet verder dan de 13e plek met nog 1:34 te gaan in de sessie. De wedstrijdleiding besloot om de sessie te eindigen en de tijd niet meer in te halen.