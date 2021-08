Gerhard Berger: "Doe regenraces dan maar in de ban"

F1-legende Gerhard Berger zegt dat de sport moet nadenken of het racen in de regen helemaal wil verbieden na de uitzonderlijke situatie in België van afgelopen weekend. Berger beschouwt de Grand Prix van België als een miskleun van jewelste van de beleidsmakers in de Formule 1.

In de Formule 1 is de discussie losgebarsten over de vraag of twee ronden rijden achter de safetycar nog wel langer officieel zou moeten worden beschouwd als een 'race'.

Berger vertelt op ServusTV: "Als je de podiumfoto's met hun trofeeën in de krant ziet, klopt dat eigenlijk niet. De situatie was moeilijk, dat begrijp ik maar ik denk dat ze moeten beslissen of we in de regen rijden of niet. De Amerikanen zeiden ooit in de Nascar-sport dat ze gewoon niet in de regen rijden. Je weet waar het gevaarlijk is en waar sprake is van aquaplaning. In mijn hele carrière is er maar één race geweest die echt kritiek was. Maar we zeiden: 'Ok, het is moeilijk, maar laten we gaan!'"

Volgens Berger had er afgelopen weekend gewoon een Formule 1-race gereden kunnen worden op Spa-Francorchamps. "Ik denk dat het mogelijk was om te rijden. We hebben ook goede uitloopstroken. Als het water enigszins wegloopt, kan dat. Je hoeft alleen je voet van het gas te halen."

"Gebrek aan leiderschap"

Berger verwijt de mislukte Grand Prix van België aan het gebrek aan leiderschap in de F1. "In onze tijd was het leiderschap erg sterk. Bernie Ecclestone besloot en hij was heel, heel duidelijk. Ik herinner me toen hij die race in Adelaide begon (in 1991)."

"Masi treft geen blaam"

De FIA-racedirecteur Michael Masi treft volgens de voormalige McLaren- en Ferrari legende geen blaam. "Hij doet het goed. In deze gevallen gaat het ook om veel grotere zaken met verzekeringen en nog veel meer, maar fans die tien uur in de regen zitten en niets te zien krijgen - dat kan niet. Het is altijd makkelijker om de volgende dag te praten, maar sorry - mijn mening is dat als er natte races zijn in de Formule 1, er ook natte races zijn in de Formule 1."