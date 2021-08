Verstappen vreest topsnelheid Mercedes op Spa: "Wel verbeterd, maar we zijn er nog niet"

De strijd tussen de Red Bulls en de Mercedessen gaat ook dit weekend weer op volle toeren verder. Red Bull-kopman Max Verstappen zal er dit weekend weer direct moeten staan maar dat moeten ze bij de concurrentie ook.

In gesprek met de verzamelde pers liet de Nederlander zich uit over zijn kansen in de Ardennen. Verstappen realiseerde zich wel dat Spa niet een echt Red Bull-circuit is: "Ze waren erg sterk in Hongarije, maar we zullen het hier gaan zien. Ze zullen zeker snel zijn. Traditioneel is dit niet het beste circuit voor ons, vanwege de lange rechte stukken."

Maar dit seizoen lijkt motorleverancier Honda toch zeker stappen te hebben gezet op het gebied van topsnelheid. In Azerbeidzjan zijn er immers ook enorme rechte stukken en daar domineerde de Red Bulls de wedstrijd. Ook Verstappen weet dat zijn wagen wat sneller gaat dit seizoen: "Ik weet dat we het gat qua topsnelheid zeker een stuk gedicht hebben, maar we zijn er nog niet. In vergelijking met vorig jaar is onze auto en topsnelheid zeker een stuk beter maar het is lastig te voorspellen waar we staan."

Als je auto wat langzamer is dan de concurrentie is er gelukkig altijd het weer. Als er namelijk een flinke plens water uit de lucht valt is het verschil meestal kleiner. En het weer lijkt dit weekend mee te zitten, een regenbui hier en daar is zeker niet uitgesloten. Ook Verstappen heeft de weerapps gecheckt: "Het weer lijkt ook onvoorspelbaar te worden, met droge en natte perioden. Of het regent of droog blijft maakt mij niet uit."