Toto Wolff: "Red Bull Racing op papier sneller dan Mercedes"

Volgens Toto Wolff is het team van Red Bull Racing op papier sneller dan Mercedes. Dat zegt de Mercedes-teambaas in gesprek met Bild am Sonntag.

Op de vraag wie er dit jaar het kampioenschap Formule 1 wint, antwoordt de Oostenrijker: “Red Bull is op papier wat sneller. Maar we vechten tot het einde. En dat moet ook, want dit kampioenschap gaat tot het einde."

Het interview in de zondagse krant gaat vooral over de balans werk en privé van zowel Toto Wolff als Susie Wolff.

Toto: “Susie is de systeembeheerder van de familie Wolff. We hebben veel geluk omdat we qua karakters en taken erg op elkaar lijken. Het gezin komt eerst en dan komt het werk. Maar dit gemeenschappelijke interessegebied, motorsport, is wat we altijd hebben gedaan. Daarom praten mensen er tijdens het avondeten over. De mix van beide maakt het. Ik kon me geen betere vrouw voorstellen."

Susie Wolff zegt dat het begrijpelijk is dat Toto vaak van huis is, vertelt ze in het dubbelinterview.

Susie Wolff: “Ik begrijp de uitdaging die de Formule 1 met zich meebrengt. Daarom begrijp ik het als Toto laat thuiskomt of spontaan naar Stuttgart of Parijs moet vliegen. Dat was bij ons nooit een probleem. Dat betekent ook dat we zo nu en dan bewust niet meer over werk praten als Toto na een raceweekend thuiskomt. Dan is sport voor ons twee dagen niet aan de orde."