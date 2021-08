Adrian Newey vereerd met strenge blikken en onderzoekende ogen van rivalen

Met nieuwsgierige ogen loopt menig F1-coureur of F1-personeelslid na een sessie met vaak even langs de RB16B van Max Verstappen en Sergio Perez, de wagen die getekend is door ontwerper Adrian Newey. Red Bull Racing heeft dit jaar een bijzonder snel racemonster gebouwd, voor het eerst sinds het turbo hybride-tijdperk is Red Bull Racing minstens gelijkwaardig aan Mercedes.

En daar blijft het niet bij, zo ontstond er de soap gevolgd door reglementswijzigingen rondom de 'flexi-wings'.

Al met al vat Adrian Newey het als compliment op, vertelt hij. In een recent Red Bull-interview zei Newey - wiens RB16B-auto dit seizoen vaak het snelste bleek tijdens races - dat het trekken van zoveel aandacht vooral aantoont hoezeer het team goed werk heeft geleverd.

Newey: “In veel opzichten is het een compliment voor het team dat we zo kritisch worden bekeken door anderen. We hebben dit eerder meegemaakt, maar ik kan me geen tijd herinneren dat we achter de schermen hetzelfde niveau van politiek en lobby's tegen onze auto hebben gezien."

Constant onder de loep genomen

De Britse ontwerper vervolgt: “Als je terugkijkt naar de tijd waarin wij aero-bewegingen in 2010 en 2011 onderzochten, werden we ook zo'n beetje constant onder de loep genomen en wisten we ons aan te passen aan elke veranderende reeks voorschriften."

Het is allemaal niet nieuw, voor Newey. "Dit hebben we eerder meegemaakt tijdens de laatste kampioenschapsgevechten met Ferrari, waarbij ook wat ruzies waren over de flexibiliteit van de carrosserie. Ik houd nooit echt van de oorlogs-analogie, maar het is een juiste denkwijze. Je moet naar elk aspect kijken om je concurrentiepositie te verbeteren."

"Hoort nu eenmaal bij F1"

"Dat is de aard van de Formule 1 en het is tegelijkertijd één van die dingen die het zo stimulerend maakt. Het is wel veelzeggend gezien de frequentie en intensiteit ervan van dit jaar", stelt Newey. Volgens de topontwerper had Red Bull Racing niet zoveel profijt van een vermeend meebuigende achtervleugel als dat Mercedes dacht. Volgens Newey toont het vooral het talent van zijn aerodynamische team.

"Ging hen echt niet om Alfa Romeo"

"Als je het probleem met de flexibele achtervleugel neemt, waren we zeker niet het enige team met dat probleem, maar toen Mercedes er zich er druk over begon te maken, maakten ze zich natuurlijk geen zorgen over wat Alfa aan het doen was", zei Newey.

"Ze maakten zich alleen maar zorgen over de vraag of wij een voordeel hadden, wat we echt niet kregen. Er waren wel veel kosten verbonden aan het veranderen van dat onderdeel, en dat deed ons duidelijk pijn. Het bewijst wel hoezeer ons team kan reageren op veranderingen op het moment dat wij in de hoek worden gedreven. Wij kunnen vechten en even competitief blijven, " zo stelt het technische genie achter de auto van Verstappen.

In België gaat het F1-seizoen over anderhalve week weer volop verder. Het team van Max Verstappen kijkt tegen een achterstand van 12 WK-punten aan ten opzichte van Mercedes. Max Verstappen zal er gebrand op zijn om de acht WK-punten die hij mist ten opzichte van Lewis Hamilton weer in te lopen.