BREAKING: Gelekte versoepelingen corona-maatregelen: "Waarschijnlijk ook in september nog beperkingen festivals"

Het hoger onderwijs staat bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid bij de versoepelingen van de corona-maatregelen. Dat stelt de NOS op basis van uitgelekte versoepelingen die morgenavond worden bekend gemaakt tijdens een persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge.

Volgens het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1 zouden in september nog wel beperkingen gelden voor meerdaagse festivals en horeca. "De festivals hebben met grote beperkingen te maken en dat blijft waarschijnlijk zo, ook in september. Dat betekent geen meerdaagse festivals, ook in september. De eendaagse festivals hebben dan ook in september met beperkingen te maken", vertelt politiek verslaggever van de NOS Ewoud Kieviet zojuist in het NPO Radio 1 Journaal.

"Hoe het er verder uit ziet dat horen wij morgen tijdens de persconferentie."

Eerder stelde Jan Lammers tegenover GPToday.net dat de Grand Prix van Zandvoort onder de noemer 'grootschalige sportevenementen' valt. Wat daarover bekend wordt gemaakt morgen is nog niet uitgelekt.