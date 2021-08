Lewis Hamilton vreest dat hij lijdt aan gevolgen langdurige covid

Lewis Hamilton werd na de Grand Prix van Hongarije niet lekker. Hij werd duizelige en zag wazig. Hamilton bezocht een arts en sloeg tv-interviews even over.

Hamilton moest vorig jaar een Grand Prix missen nadat hij was besmet met het coronavirus. De Brit vreest nu dat hij vlak na de podiumceremonie weer de symptomen ervaarde waar hij sinds vorig jaar last van heeft. Volgens de teamdokter van Mercedes was Hamilton oververmoeid en duizelig.

Ocon kijkt bezorgd

Op het podium leek Hamilton inderdaad niet in zijn doen. Ocon lijkt te zien dat Hamilton ergens last van heeft en lijkt te informeren of het wel gaat met Lewis. Even later kijkt Ocon nog eens bezorgd richting de voorover leunende Hamilton die met zijn handen op zijn knieën voorover gebogen staat. Ook lijkt hij af en toe naar adem te happen.

Nog niet helemaal hersteld

Hamilton zelf denkt dat hij nog steeds niet helemaal is hersteld van een eerdere besmetting met het coronavirus, hij vreest last te hebben van langdurige gevolgen.

Na het beozek aan de arts gaat het beter met de Britse zevenvoudige wereldkampioen en huidige leider in het WK.

Hamilton praat wel met de geschreven pers nadat hij zich beter voelt. "Toen ik op het podium stond had ik last van een wazig zicht. Ik heb het hele jaar gevochten om gezond te blijven na wat er eind vorig jaar gebeurde, maar het is nog steeds niet weg."

"Sindsdien is het anders"

Hamilton vertelt verder te vrezen dat het alles te maken heeft met zijn coronabesmetting. "Ik heb er nog met niemand over gesproken, maar ik denk dat de effecten van Covid-19 blijven hangen. Ik herinner mij de effecten van toen ik het had en sindsdien is het trainen anders. Ik ben sneller moe. Ik had iets soortgelijks in Silverstone, maar dit is veel erger", zegt de Brit tegen de aanwezige journalisten in het perscentrum op de Hungaroring.

Hamilton schuift een plekje omhoog in de uitslag van de Hongaarse Grand Prix na de diskwalificatie van Sebastian Vettel's Aston Martin. De FIA trof te weinig brandstof in de tank van de groene auto. De FIA ontnam Vettel zijn klassering, zo maakte men gisteravond laat bekend.

Door die diskwalificatie loopt Hamilton niet zes, maar acht punten uit op Max Verstappen na de Hongaarse Grand Prix.