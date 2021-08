Norris noemt Bottas dom: "Waarom neemt hij dit soort risico's?"

Lando Norris werd door Valtteri Bottas uit de race gekegeld tijdens de start van de Hongaarse Grand Prix. Beide coureurs vonden hun waterloo in de eerste bocht en moesten met 0 punten de zomerstop in. Norris heeft de actie van Bottas bestempeld als dom.

Kort voordat de lichten uitgingen begon het op de Hungaroring te regenen, waardoor de coureurs een lastige start hadden op de intermediate-banden. Het was een taak die Bottas van Mercedes niet aankon, waarbij de Fin in de eerste bocht helemaal verkeerd remde en tegen de achterkant van de McLaren van Norris botste.

Het contact stuurde de McLaren van Norris tegen de Red Bull van Max Verstappen, terwijl Bottas Sergio Perez uitschakelde in de andere Red Bull, waardoor de Fin en de Mexicaan uit de race werden geëlimineerd. Met de rode vlag die volgde kreeg McLaren de kans om te proberen de auto van Norris te repareren, maar de schade was te groot, dus werd besloten dat de Brit niet deel zou nemen aan de race.

Irritatie

In een gesprek met Sky F1 zei Norris: "Ik heb niet veel te zeggen, ik ben geïrriteerd. Ik weet niet waarom dit perse in de eerste ronde moest gebeuren. Waarom dit risico nemen om dat soort domme dingen te doen? Ik kon niets doen, dus ik weet niet wat ik moet zeggen."

"Als ik een straf krijg omdat ik niets verkeerd heb gedaan op andere circuits, dan zou dit een veel hogere straf moeten verdienen dan ik heb gekregen. We zullen zien - ik hoop dat ze wat gezond verstand hebben en doen wat ze moeten doen, maar het is uiteindelijk niet aan mij", zo reageerde de 21-jarige coureur, nog voor de straf van Bottas bekend werd.

Puntenreeks Norris beëindigd

De uitvalbeurt van Norris brengt een einde aan een unieke reeks die de Brit aan het neerzetten was. De coureur van McLaren was elke race dit seizoen aan de finish gekomen, en ook nog eens in de punten.