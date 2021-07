Red Bull Racing heeft geen opvolgers voor Mateschitz en Marko

Red Bull Racing heeft geen opvolgers klaar staan voor het geval Dietrich Mateschitz of Helmut Marko ineens zouden besluiten de sport te verlaten om van hun pensioen te gaan genieten.

Mateschitz (77) is mede-oprichter van het Red Bull-team en ook Helmut Marko (78) speelde een grote rol van betekenis toen Red Bull het team van Jaguar overnam.

De twee mannen zijn nog volop actief, en voor Helmut Marko is het een druk bestaan met het begeleiden van de coureurs waarbij hij feedback en advies geeft, terwijl hij ook bepaalt wie bij welk team rijdt. Mateschitz is minder vaak te zien in de paddock maar bemoeit zich op dagelijkse basis met het reilen en zeilen van het team achter de schermen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelde tijdens de Britse Grand Prix dat de twee voorlopig niet van plan zijn om te stoppen.

"Nee, absoluut niet. Ze zijn allebei in goede vorm. Ik denk dat die berglucht... Ik bedoel, je zou niet geloven dat Toto 65 is”, zo grapt hij terwijl Toto Wolff tijdens een persconferentie naast hem zit. Of Wolff erom kan lachen is helaas niet te zien vanwege het mondkapje.

Horner vervolgt: “Zij zijn beiden nog in goede vorm. Zij zijn nog steeds enorm gemotiveerd over de Formule 1. De Red Bull Group toont toewijding de Formule 1 met twee Grand Prix-teams, de Oostenrijkse Grand Prix uiteraard, de Stiermarkse Grand Prix dit jaar, en nu de enorme investering - die sommigen als roekeloos zouden zien - waarbij wij onze eigen motor gaan produceren. Dat is Red Bull; om het onmogelijke aan te pakken en een onafhankelijke motorfabrikant te worden. En zonder Dietrich en zonder Helmuts enthousiasme? Het is geweldig dat zij die visie en dat enthousiasme voor de Formule 1 hebben.”

Horner haalt de voormalig F1-baas Bernie Ecclestone aan als grote voorbeeld. De 90-jarige Ecclestone is nog altijd regelmatig te zien in de paddock, hij bemoeit zich nog regelmatig en geeft vaak zijn ongezouten mening over hekele kwesties in de Formule 1. Ecclestone is nog maar een paar jaar geleden gestopt als F1-baas, en volgens Horner toont dat aan dat leeftijd niet zo relevant is in de Formule 1.

Horner: "Het is geweldig om te horen dat Bernie op 90-jarige leeftijd ook nog behoorlijk actief is. Het laat alleen maar zien dat leeftijd, of het nu jeugd is of aan de andere kant van de schaal, geen barrière is."