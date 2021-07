Ross Brawn: "F1 overweegt meer punten te vergeven in sprintrace"

Volgens Ross Brawn overweegt de Formule 1 om meer punten uit te delen tijdens de sprintraces.

Nu krijgen alleen de eerste drie coureurs WK-punten. De snelste van de top drie krijgt drie punten, degene die als derde over de streep komt krijgt slechts één punt.

Daar kan in de toekomst wel eens verandering in komen, meldt 'F1 Managing Director' Brawn. Tegen racefans.net zegt Brawn: "Voor dit jaar staat het wel vast, maar als wij hiermee doorgaan zal het zeker besproken worden of wij het aantrekkelijker moeten maken om meer punten te scoren."