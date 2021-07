Bottas zag dat er iets ging gebeuren: "Lewis verdient de overwinning"

Eén van de coureurs die gisteren het beste zicht had op de botsing tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton was Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Fin zegt dat hij voelde dat er iets zou gebeuren tussen de twee rivalen voor de wereldtitel.

Bottas reed als vierde aan het begin van de Britse Grand Prix van zondag en probeerde Charles Leclerc in te halen die bij de start zijn derde plek had overgenomen nadat hij goed weg kwam van de grid. Maar terwijl de Fin in die strijd verwikkeld was, had hij één oog op het gevecht dat voor hem lag: Verstappen versus Hamilton.

Verstappen begon de race vanaf pole position, maar het was Hamilton die de betere start maakte en de Red Bull uitdaagde om de leiding in de eerste bocht. De strijd woedde voort terwijl ze bocht na bocht streden en twee keer elkaar licht raakten voordat de grote botsing met crash als gevolg een feit werd.

Verdiende overwinning

Bottas zei hierover tegen crash.net: "Ik zag ze vechten tijdens de eerste ronde, een beetje zoals tijdens de sprintkwalificatie. Ik had het gevoel dat er iets ging gebeuren want ze waren duidelijk hard aan het vechten. Dat soort dingen gebeuren, dat is racen. Dit kan gebeuren als je hard vecht en niet opgeeft."

De teamgenoot van Lewis Hamilton heeft echter wel oog voor het menselijke aspect, al steunt hij uiteraard zijn kopman: "Ik ben blij dat Max in orde is, want het was een grote crash die hij maakte. Maar ik heb echt het gevoel dat Lewis de overwinning volledig verdiende.”