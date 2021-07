Jos Verstappen na megaklapper: "Max naar ziekenhuis voor CT-scan"

Max Verstappen is na zijn megaklapper tijdens de Britse Grand Prix toch naar het ziekenhuis voor een CT-scan. Vader Jos Verstappen meldde zich bij Ziggo Sport voor een reactie op de zware crash die zijn zoon met Lewis Hamilton meemaakte. Jos leek redelijk gerustgesteld: "Het ziet er wel goed uit. Hij voelde zich na de 51G-crash echter wat licht in zijn hoofd en daarom gaat hij naar het ziekenhuis om een CT-scan te maken. Hij was goed bij maar een beetje pijn aan zijn schouder en beetje blauw overal dus ja klote."



Het lijkt er dus niet op dat Max Verstappen vandaag zelf nog een reactie uit kunnen brengen op zijn crash. Volgens vader Jos was het echter klip en klaar wie er schuldig was aan de crash: "Ik heb het met Max nog eens teruggekeken hoe het eruitziet en Max zegt ook ik geef hem genoeg ruimte en hij reed mij tegen mijn achterwiel aan met zijn voorwiel, dus dan weet je dat je fout zit. En ja dat je dan een tien secondenstraf geeft, vind ik het belachelijk, want zo'n actie in zo'n bocht, dat kan niet."