Lewis Hamilton sneller dan Max Verstappen: "Ik zat vanochtend in de simulator en zag dat als vrije training"

Lewis Hamilton wist Max Verstappen af te troeven tijdens de kwalificatie. De Brit toverde een konijn uit een hoge hoed, nadat hij tijdens de eerste vrije training nog zeven tienden tekort kwam op Max Verstappen.

Hamilton is 'over the moon' na de kwalificatie. Hij bedankt allereerst de duizenden fans die door het dolle heen zijn op de tribunes van Silverstone.

"Ik ben zo dankbaar om jullie allemaal te zien hier. Wij hebben jullie een jaar lang gemist", zegt Hamilton tegen het publiek. "Je ziet de energie van het publiek. Wij hebben het samen met het team gedaan, maar deze is dankzij het publiek."

Hamilton vertelt dat de snelle ronde hem doet denken aan zijn eerste pole position die hij op Silverstone reed in 2007.

Hamilton leek er vanochtend nog minder voor te staan dan Red Bull en Max Verstappen: "Ik weet niet wat zij (Red Bull, red.) doen, maar zij waren heel snel in de eerste training. Maar ondertussen bleven wij ons concentreren op onze job. Ik heb deze ochtend in de simulator gezeten op de fabriek, want het was voor het eerst dat wij een vrije ochtend hadden. Ik heb dat echt als een vrije training gebruikt. Wij hebben alles op alles gezet vanochtend. Ik heb echt alles gedaan wat ik kon en wij hebben echt elke steen omgedraaid. De eerste ronde was goed, de tweede leek beter, maar ik maakte een foutje."

Hamilton legt uit dat hij dinsdag al in de simulator heeft gezeten en vanochtend dus weer. Hij legt uit: "Ik vind het wel fijn dat we iets minder trainen voor we gaan kwalificeren. Kwalificatie is nu meer een sprong in het diepe. Tijdens de training is er weinig tijd om aan te passen wat op de fabriek in de simulator is gedaan. Ik hoop dat het werk goed is gedaan en dat de auto meteen goed ligt."

Hamilton bedankt zijn "amazing" team en dankt wederom de aanwezige fans.

Hamilton is dus de snelste en mag de sprintkwalificatie vanaf de eerste plaats aanvangen. Hij krijgt geen pole position-award, maar krijgt nu een 'speed king-award'.