Formule 1 presenteert futuristische 2022 auto

Terwijl het huidige seizoen nog lang niet over is, presenteert de Formule 1 hoe de nieuwe auto's er vanaf volgend jaar uit zullen zien.

De auto is volgens Ross Brawn een uniek nieuw hoofdstuk in de Formule 1. Het nieuwe ontwerp is radicaal anders.

Het ontwerp moet het inhalen bevorderen en zorgen voor minder 'vuile lucht' achter de auto's.

Opvallend zijn de 18 inch wielen, de bredere gebogen achtervleugel en een simplistischere voorvleugel met hoge wing-end-plates.

Ook zouden de auto's veiliger moeten zijn. Zo zou de neus liefst 50 procent meer energie absorberen bij een impact. De auto werd gepresenteerd in een live-uitzending op de sociale mediakanalen van de Formule 1 en via een livestream op F1.com.