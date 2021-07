"Alfa Romeo kan verrassing worden in 2022"

Alfa Romeo teambaas Frédéric Vasseur zegt dat zijn team wel eens de verrassing van 2022 kan zijn.

Het team heeft het afgesproken budgetplafond dit jaar alvast ingevoerd, en daarom denkt het team dat er geen "pijnlijke" keuzes gemaakt hoeven te worden, zoals bij andere teams wel het geval kan zijn.

"Met de introductie van de budgetcap hebben we dit jaar al de eerste stap gezet richting de 'nieuwe' Formule 1 die we volgend jaar zullen zien. Zoals altijd, wanneer er een grote verandering in de regelgeving is, is er een kans om een ​​grote stap voorwaarts te maken: om dit te doen in een regime van budgetplafond is een nieuwe kans voor ons.

Het zuinige karakter zou het team wel eens kunnen gaan helpen, denkt Vasseur. "Wij zijn een zeer efficiënt team in de manier waarop we middelen gebruiken, we opereren al jaren net onder de limiet, dus we hoeven geen pijnlijke aanpassingen door te maken zoals sommige van onze rivalen. We hebben het gevoel dat we een van de verrassingen van het volgende tijdperk kunnen zijn."