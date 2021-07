Jos Verstappen niet kapot van sprintrace in Formule 1

Jos Verstappen is niet kapot van het format van een sprint-race, als kwalificatie voor de hoofdrace in de Formule 1.

Komend weekend wordt er voor het eerst zo'n sprint-race in de Formule 1 gehouden. Lees hier hoe het weekend radicaal anders wordt opgebouwd.

Verstappen senior heeft zorgen over het nieuwe format, dat komend weekend bij wijze van test voor het eerst wordt gereden. In totaal plant de Formule 1 dit jaar drie van dat soort sprint-races in de Formule 1.

Op Monza komt er een tweede sprint-race, de derde staat gepland tijdens het raceweekend in Brazilië, maar er zijn veel vraagtekens over of dat evenement nog wel door kan gaan vanwege de voortslepende covid-pandemie.

Jos Verstappen is wat nerveus over dat nieuwe format, omdat het een onzekere factor is waar hij niet op zit te wachten, zeker nu Max Verstappen op koers ligt voor het winnen van zijn eerste kampioenschap in de Formule 1.

Verstappen: "Het neemt wat van de spanning weg van de hoofdace", zegt Verstappen bij ZiggoSport tegen Jack van Gelder.

"Als je al een race van honderd kilometer heb gereden op zaterdag, weet je al wat de krachtsverhouding is. Dat maakt de race van zondag minder spannend", aldus Jos Verstappen.

Jos Verstappen had liever gezien dat het traditionele raceweekend niet wordt aangepast, "want je weet niet wat er gaat gebeuren in die race."