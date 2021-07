Rapport van FIA toont aan: autosport "draagt doeltreffend bij" aan herstel economie na pandemie

Volgens de FIA draagt de Formule 1 jaarlijks "doeltreffend bij aan herstel" van de wereldwijde economie. De autosport-industrie is goed voor 160 miljard euro totale jaarlijkse bruto-output en 1,5 miljoen betaalde banen, zo stelt het onderzoek dat de FIA zojuist presenteerde.

Het rapport onderzocht wat de wereldwijde economische en sociale impact is van de autosport-industrie.

Volgens Jean Todt van de FIA blijkt uit het rapport dat de autosport-industrie stevig bijdraagt aan de wereldwijde economie die probeert te herstellen na de covid-pandemie.

Todt schrijft op Twitter: "Dit is opmerkelijk en het toont aan dat onze sport efficiënt bijdraagt ​​aan het herstel van de economie in Covid-19 tijden."

