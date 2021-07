Formule 1 zoekt manieren om alsnog 23 races te rijden in 2021

De Formule 1 zou wel eens genoodzaakt kunnen zijn net als in Oostenrijk races te 'verdubbelen'. Stefano Domenicali zei eerder dat het streven is om 23 races aan te houden dit jaar, maar vanochtend werd bekend dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat.

De sport reed de afgelopen twee opeenvolgende weekenden op dezelfde Red Bull Ring, om het verlies van enkele races als gevolg van de voortdurende covid-crisis te compenseren.

Vanochtend werd de annulering van de Australische GP bekend. Terwijl een groot deel van de wereld langzaam weer 'normaal' wordt, leggen Australische autoriteiten strengere beperkingen op. Australië streeft naar een zogenoemde 'covid zero'-strategie.

De organisatie van de Australische race zegt alles op alles te zetten om de Grand Prix volgend jaar wel door te laten gaan.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat races op dezelfde circuits een manier is om de krimpende F1-kalender aan te pakken.

Binotto: "Ik denk dat de organisatoren in Spielberg geweldig werk hebben geleverd door twee races op het hoogste niveau te houden. De situatie met het coronavirus heeft nog steeds invloed op de wereld en dit jaar hebben we twee races in Oostenrijk gehouden vanwege de annulering van andere races", voegde de Italiaan eraan toe.

Sprintkwalificatie bestempelen als race?

Binotto ziet geen grote bezwaren tegen het twee keer achter elkaar racen op eenzelfde circuit. Hij zegt: "Omdat Pirelli twee verschillende soorten banden meebracht, was de tweede race anders dan die van de week ervoor. Dus als we het hebben over de mogelijkheid van meer races op rij op hetzelfde circuit, is het de moeite waard om te overwegen dat een van hen de sprintkwalificatie zou moeten zijn."

"Als het nodig is, staan ​​wij als Ferrari klaar om dat te doen", stelt Binotto.

F1-baas Stefano Domenicali zei dinsdag dat ondanks de annulering in Melbourne, "wij er vertrouwen in hebben dat wij in 2021 een raceseizoen met 23-races kunnen organiseren."

Hij vervolgt: "Wij hebben een aantal opties om verder te gaan om de plaats te vervangen die vrij is gekomen door de Australische GP", zei hij.

"We zullen de details van die opties de komende weken doornemen en zullen verdere updates geven zodra die besprekingen zijn afgerond."