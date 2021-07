Lando Norris zegt dat de relatie met Daniel Ricciardo "compleet anders" is

Lando Norris zegt dat zijn relatie met de nieuwe McLaren-teamgenoot Daniel Ricciardo "compleet anders" is.

Hij werd gevraagd om het verschil in relaties te vergelijken met Ricciardo en zijn voormalige teamgenoot Carlos Sainz. Ricciardo is meer dan tien jaar ouder dan de 21-jarige Norris.



Norris vertelt: "Daniel en ik kunnen het goed met elkaar vinden. We lachen veel en ik denk dat we goede teamgenoten zijn, maar wat het anders maakt, is wat er buiten de baan gebeurt. Daniel is geïnteresseerd in zaken als wijn en mode, en ik geniet van golf en e-sports."

Norris ging heel anders om met Carlos Sainz. In de media werd het duo dat vorig jaar voor McLaren reed, omschreven als een soort broederlijke liefde.

Norris: "Carlos en ik spelen nog steeds samen golf of racen tegen elkaar op de simulator. Als je samen tijd doorbrengt buiten de baan, resulteert dat gewoon in een heel andere band."

Ricciardo's stond voorheen bekend om zijn grote glimlach en zijn bruisende persoonlijkheid, maar de Australiër worstelt nu om op snelheid te komen bij McLaren. Ondertussen schudt Norris zijn speelse reputatie van zich af.

"Het kan waar zijn dat ik mij meer op mezelf focus dan voorheen, omdat ik denk dat ik daardoor meer uit mezelf haal", zegt de Brit. Norris staat nu vierde in het kampioenschap voor coureurs op slecht een handje vol punten achter Sergio Perez.

Norris vertelt dat hij minde lacherig is, dat hij feitelijk volwassener gedrag is gaan vertonen en zich meer concentreert op zijn taak.

"Dat houdt ook in dat ik meer tijd met mijn technici doorbreng en minder grappen maak. Het is niet dat ik de lol ervan ben kwijtgeraakt, ik concentreer mij gewoon meer op de essentie."