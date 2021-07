Max Verstappen durft nog niet te dromen over wereldkampioenschap

Max Verstappen houdt vol dat hij nog steeds niet eens "droomt" over het worden van wereldkampioen in 2021.

De nieuwe dominantie van Red Bull in de Formule 1 is een belangrijk moment voor de sport, aangezien de Nederlandse coureur een voorsprong van 32 punten op Lewis Hamilton trekt met zijn pole, overwinning en snelste ronde in Oostenrijk op zondag. Het weekend daarvoor deed Verstappen hetzelfde.

Wisseling van de macht?

Teambaas Christian Horner begrijpt de betekenis van het moment.

Horner: "Zeven jaar lang heeft Mercedes niet alleen de Formule 1 gedomineerd, ze hebben het ook vernietigd", wordt hij geciteerd door Eleven Sports.

"Het kostte ons zeven seizoenen om weer op hun niveau te komen."

Hamilton stond zondag niet eens op het podium, maar Lewis Hamilton werd zondag verdedigd door Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Wolff benadrukt dat de vloer van de auto van Hamilton beschadigd was tijdens de Oostenrijkse Grand Prix: "Lewis is niet de schuldige", beweert Wolff.

Hamilton geeft echter aan dat hij de gang er maar niet in kan krijgen meet de Mercedes W12. Wellicht blijkt later dit jaar dat die auto voor het eerst in jaren niet de kampioenschap winnende bolide zal zijn in 2021.

'We zijn mijlenver van hen verwijderd', zei hij.

"Bij ons is alls hens aan dek. Ze hebben de afgelopen paar races veel upgrades gebracht en wij hebben er geen één gebracht."

In Silverstone komen er echter wel verbeteringen aan voor Mercedes, hoopt Hamilton. Als de upgrades dan al snelheid zullen opleveren, is het nog maar de vraag of dat genoeg gaat zijn om het gat met Red Bull te dichten. Hamilton verwacht er niet al teveel van.

Hamilton: "Met de Silverstone-updates zullen we waarschijnlijk de prestaties verbeteren, maar het zal niet groot genoeg zijn om het gat te dichten. Zij liggen nu ver voor op ons en dat zal niet snel veranderen."

Afgezien van wat nieuwe onderdelen op Silverstone, beweerde Toto Wolff vorige week nog dat de ontwikkeling van de auto van 2021 feitelijk gestopt is. Of dat wel zo'n verstandige keuze is, zal volgend jaar pas blijken, liet Wolff vorige week weten tijdens een persmoment voorafgaande aan de Grand Prix van Stiermarken.

Toch neemt ook Red Bull Racing een risico door vol te blijven inzetten op de ontwikkeling van de auto van dit seizoen. Op de achtergrond moet namelijk gewerkt worden aan de bolide voor 2022, een auto die vrijwel compleet opnieuw ontworpen moet worden vanwege de vele regelveranderingen die er volgend jaar aan komen. De auto voor 2022 zal dan ook een nieuwe start betekenen voor alle teams, en die auto wordt de basis voor de jaren erna. Bij Red Bull Racing speelt ook nog op de achtergrond dat zij bezig zijn met het oprichten van Red Bull Powertrains, dat de fabricage van de motoren van Honda na dit jaar over zal moeten nemen, aangezien de Japanners de Formule 1 verlaten na het huidige seizoen.

Toch laten ze zich bij Red Bull Racing niet zo snel van de wijs brengen, zegt Helmut Marko."Wij houden ons aan ons schema, zelfs als Mercedes ons probeert te overtuigen dat wij volgend jaar twee seconden achter zullen liggen."

"We hebben de beste coureur, de beste auto en de beste motor."

"Niet gaan lopen dromen"

Toch loopt de 23-jarige Verstappen niet op de zaken vooruit. "Wij moeten nu niet gaan dromen", zegt hij tegen De Telegraaf.

Verstappen zegt tegen de krant: "Ik weet zeker dat er nog races zullen zijn waarin Mercedes sneller is dan wij."