Ricciardo heeft geen verklaring voor tweede tegenvallende kwalificatie op rij

Daniel Ricciardo kende vorige week een teleurstellend raceweekend op de Red Bull Ring. De McLaren-coreur hoopte tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk - op hetzelfde circuit als een week terug - de neerwaartse spiraal te doorbreken. Echter, de Australiër kwam opnieuw van een koude kermis thuis met P13. Dat terwijl teamgenoot Lando Norris met zijn MCL35M vocht om poleposition.

Ondanks dat de bolide beter aanvoelde, heeft Ricciardo geen verklaring voor zijn optreden in de kwalificatie. ''Eerlijk gezegd, het voelde iets beter deze week. Ik maakte wat vooruitgang op sommige gebieden'', zei de McLaren-coureur tegenover de internationale pers. ''Ik maakte een goede stap in de juiste richting, maar het vertaalde zich niet in goede rondetijden op het moment dat het er toe deed.''

De vaak goedlachse coureur uit Perth kan geen directe oorzaak aanwijzen voor zijn prestaties: ''Ik heb niet echt heel veel te melden. Het voelde prima. Ik voelde mij niet oncomfortabel of iets dergelijks. Een goede rondetijd was ver weg. Meer dan dit kan ik niet verklaren. Het was er gewoon niet.''

De 32-jarige coureur verwacht tijdens de Grand Prix van Oostenrijk meer snelheid te kunnen laten zien. "Ik hoop het. De auto voelt het hele weekend goed aan, het is gewoon dat we vrij laag op de tijdenlijst stonden. Dus hopelijk kunnen we in de race, als we eenmaal in een ritme zitten, een beetje meer tempo laten zien. Maar ik heb weer een start nodig zoals vorige week en ik ga dat momentum gebruiken in de 70 rondes daarna", sloot Ricciardo strijdvaardig af.