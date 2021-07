Daniel Ricciardo snapt niets van slechte resultaten

Daniel Ricciardo zegt dat zijn snelheid op vrijdag in Oostenrijk niet slecht aanvoelde, maar des te meer is hij verrast om te zien dat hij de sessies slechts op de twaalfde plaats eindigde. Het waren niet de beste dagen op de Red Bull Ring voor McLaren, dat eruitzag als een van de langzamere teams in het middenveld met Ricciardo die twee keer de twaalfde plaats behaalde en Lando Norris op P10 en P9.

Gezien de resultaten mag je verwachten dat de coureurs niet tevreden zijn met hun bolides, maar de Australiër zegt eigenlijk dat de wagen goed aanvoelde en hij daarom verwacht had hoger in de uitslag zou komen te staan.

De McLaren-coureur: "Het voelde eigenlijk niet zo slecht, dus ik ben een beetje verbaasd over de uitslag. We komen gewoon iets tekort. Er is niets dat vreemd voelt met de balans in de auto; Ik neem aan dat het waarschijnlijk overal niet optimaal is."

"Ik weet dat er hier niet veel bochten zijn, maar misschien missen we overal een halve tiende en dan komt het natuurlijk neer op een halve seconde per ronde of zoiets en misschien is dat wat we nodig hebben."