Sergio Perez: "Max en ik hebben verschillende rijstijl"

Sergio Perez zegt dat hij de druk van zijn aflopende eenjarig contract zonder moeite aankan. De 31-jarige Mexicaan presteert nu goed samen met kampioenschapsleider Max Verstappen bij Red Bull Racing, waardoor het team in de constructeurstand bovenaan staat en ruim voor Mercedes de leiding heeft.

Het heeft geleid tot speculaties dat hij kan rekenen op nog een seizoen extra bij het Oostenrijkse team. Tegenover het Franse tijdschrift Auto Hebdo zei Perez: "Een coureur doet altijd zijn best, of hij nu een contract voor één jaar heeft of niet. De extra druk is goed voor mij en het team. Het doel is om altijd het volledige potentieel uit het materiaal te halen dat je hebt."

Verschillende rijstijl Verstappen en Perez

De teamleiding van Red Bull zegt dat ze onder de indruk zijn van de manier waarop Perez geen radicale veranderingen aan de auto nastreeft, maar zich in plaats daarvan graag aanpast aan de auto die bovenaan ervoor heeft gezorgd dat Red Bull in beide kampioenschappen de leiding heeft.

"Max en ik hebben verschillende rijstijlen", zei hij, "maar uiteindelijk vragen we om dezelfde dingen. Op vrijdag verkennen we de auto op onze eigen manier en bouwen dan in de richting die volgens ons het beste is. Dat is misschien niet erg comfortabel, maar het is zeker effectief. De auto is moeilijker te besturen, maar hij is sneller."

"Het grootste verschil tussen Max en mij is klein. Ik heb de neiging om de auto meer af te stellen voor de race."

Perez zegt dat hij ook heeft moeten wennen aan de totaal andere manier waarop de Honda-motor werkt in vergelijking met de Mercedes waaraan hij meer gewend is.

Over de vraag of teamorders binnenkort ervoor kunnen zorgen dat hij achter Verstappen op de baan moet blijven, antwoordde Perez: "We hebben geen gedragscode binnen het team. We zijn oud genoeg om te begrijpen dat het team op de eerste plaats komt."