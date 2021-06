Hamilton smeekt Mercedes om updates maar Wolff houdt het tegen

Lewis Hamilton heeft al 4 races niet gewonnen en hij begint die pijn inmiddels te voelen in het kampioenschap. De Brit kijkt aan tegen een achterstand van 18 punten op WK-leider Max Verstappen en de zorgen beginnen toe te nemen.

Na zijn vierde nederlaag op rij, afgelopen zondag in Oostenrijk toen Max Verstappen de GP van Stiermarken won, riep Hamilton dat hij updates op de Mercedes wil hebben.

De zevenvoudig wereldkampioen smeekte erom en zei tegen Mark Webber: "De snelheid die Red Bull heeft is ongelooflijk, ze hebben hun wagen duidelijk weten te verbeteren de afgelopen races. We zullen iets moeten vinden om beter te presteren. Een flinke update aan de wagen of in ieder geval iets. Of het nu de achtervleugel is een upgrade aan de motor, we moeten met iets gaan komen.

Gesprek al gevoerd

Teambaas Toto Wolff wil er echter niet aan en wijst het updaten van de W12 resoluut van de hand. Op de vraag of Hamilton de 'no-upgrade' filosofie van Mercedes inmiddels accepteert, voegde Wolff eraan toe: "Een coureur zal altijd vechten met alles wat hij heeft."

"We hebben dit gesprek al eerder gehad en eigenlijk is het een zeer rationele beslissing. De upgrades die je brengt, zouden het tekort niet dichten, een aerodynamisch tekort van deze omvang met deze nieuwe aerodynamische voorschriften kosten ons tijd."

Wolff weigert echter de handdoek in de ring te gooien, om één simpele reden. De Oostenrijker zegt: "Ook Red Bull Racing zal de ontwikkeling op aerodynamisch vlak op een bepaald moment stopzetten omdat het gevaarlijk zou zijn om het kampioenschap van volgend jaar te verliezen", schatte Wolff in. "De strijd is nog volop aan de gang. Oostenrijk was in het verleden niet ons beste circuit en dat zal het ook komend weekend niet zijn. Dat betekent niet dat we geen wapens meer in ons arsenaal hebben."