Horner voorziet mogelijk regenrace: "Onweer en flinke regen worden voorspeld"

In de zon van Spielberg reed Max Verstappen de pole position maar dat het weer zomaar kan omslaan tussen de Oostenrijkse bergen is een feit. Ieder team kijkt dan ook met grote ogen naar de bergtoppen rondom het circuit, in de hoop op tijd te zien of het weer omslaat.

De komende nacht wordt er regen verwacht, de vraag is echter of dat doorzet naar de ochtend en hoeveel rubber er van het circuit weggespoeld wordt. Waar Red Bull naar het schijnt hoopt op een droge race, geeft Mercedes en met name Hamilton aan graag een regenrace te willen rijden.

Nieuwe dynamiek

Red Bull-teambaas Horner: "Max reed een geweldige kwalificatie en ik ben blij dat we van pole position kunnen starten tijdens onze thuisrace. Het kan echter zomaar zijn dat we morgen een nieuwe uitdaging erbij krijgen. Het weer kan hier zomaar omslaan en de verwachting is dat het kan gaan regenen. Er worden onweersbuien verwacht dus dat kan een nieuwe dynamiek aan de race van morgen toevoegen."

"Traditioneel gezien is dit een race voor één pitstop. We zullen zien of dat morgen ook zo is. Beide Mercedes-coureurs en Max Verstappen zullen starten op de medium-banden, dus laten we afwachten hoe dat uitpakt."

Afgeleid

Toch blijkt ook Horner lichtjes geirriteerd door de houding van Mercedes, door over alles te klagen bij de FIA om te proberen Red Bull Racing af te remmen: "Het hele team heeft het geweldig gedaan, maar het is duidelijk dat we worden afgeleid doordat iedereen zich met ons bemoeit. Dat is helaas de Formule 1."