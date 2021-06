Horner: "Winst Verstappen in Frankrijk toont dat onze wagen altijd legaal is geweest"

Christian Horner heeft gezegd dat de overwinning van zijn team bij de Franse Grand Prix laat zien dat ze geen regels hebben overtreden waarvan ze dit jaar zijn beschuldigd. Voorafgaand aan het raceweekend op Paul Ricard werd Red Bull Racing door Mercedes beschuldigd van het hebben van een illegale flexibele achtervleugel op hun auto.

Pirelli had ondertussen gesuggereerd dat de ontplofte band van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan te wijten was aan de drukniveaus die het team gebruikte.

De FIA ​​heeft voor de GP van Frankrijk een technische richtlijn geïntroduceerd die de kwestie van de achtervleugels aanpakt, en er is een andere opgesteld met betrekking tot de bandenspanning.

Flexibele achtervleugel

Ondanks dit alles won Red Bull nog steeds, waarbij Verstappen Lewis Hamilton passeerde met nog maar twee ronden te gaan. Horner zegt dat dit aantoont dat het team nooit regels heeft overtreden om een ​​oneerlijk voordeel te behalen.

"Er zijn de afgelopen weken veel opmerkingen gemaakt met beschuldigingen, maar we hebben ons aan de regels gehouden. Het toont aan dat onze wagen altijd legaal is geweest. De manier waarop we hebben gereageerd, toont volgens mij nogmaals de kracht en diepte aan dat onze prestaties niet gebaseerd zijn op flexibiliteit van de achtervleugel", zo stelt Horner tegen Autosport.

“We hebben ons altijd aan de voorschriften van Pirelli gehouden. En natuurlijk was de stijging van de bandenspanning dit weekend een uitdaging voor alle teams. Maar nogmaals, onze engineers hebben geweldig werk geleverd door de auto eromheen te optimaliseren."