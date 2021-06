Geen punten voor Russell door gebrek aan uitvallers voorin het veld

George Russell reed vorig jaar eenmalig bij Mercedes vooraan het F1-veld. Alle andere races reed hij vrijwel achteraan, door het slecht presterende Williams-team. Ook dit weekend was Russell niet in staat om mee te strijden om de punten, maar hij is wel van mening dat de race in Paul Ricard zijn beste race was die hij voor het team heeft gereden.

De Brit eindigde op eigen kracht voor Charles Leclerc in zijn Ferrari, op de twaalfde positie. De 23-jarige coureur won twee plaatsen tijdens de race, maar dat was niet genoeg om zijn eerste punten voor Williams te scoren. Voor de tiende keer in de Formule 1 zijn er geen auto's uitgevallen en Russell wijst hierop in zijn interview met Sky Sports.

Door het gebrek aan uitvallers scoorde hij geen punten, zo is zijn mening: "Ik zou zo ver willen gaan om te zeggen dat het onze beste race was. Het is jammer dat er niets vooraan gebeurde, want 12e op basis van eigen kracht is een goed resultaat. Daar ben ik erg blij mee."

"Het was echt een moeilijke race. Een paar inhaalacties en een goede op Tsunoda aan het einde, waardoor we voor hem eindigde, net zoals voor Ocon, Leclerc en beide Alfa Romeo's."