Fransman Esteban Ocon ligt voor de komende jaren vast bij Alpine: 'Au Revoir, Toto!'

Esteban Ocon zegt dat hij verbonden blijft met Mercedes, ook al heeft hij zojuist een nieuwe contractverlenging van drie jaar getekend met Alpine, eigendom van Renault.

De Fransman is al jaren junior bij Mercedes, waarbij Toto Wolff nog steeds nauw betrokken is bij het managen van zijn carrière.

En hoewel hij de komende drie jaar "door en door" Alpine-coureur zal zijn, bevestigde Ocon dat hij ook zijn "connecties met Mercedes" zal behouden.

"Het hebben van deze stabiliteit bij Alpine is iets waar ik altijd naar heb verlangd", zei de 24-jarige op de baan Paul Ricard.

Ocon: "Het is een grote stap in mijn carrière en er valt bij mij een grote last van mijn schouders. Ik hoef mij geen zorgen meer te maken of ik Formule 1-coureur kan blijven."

"Dus de situatie is dat ik de komende drie jaar volledig Alpine-coureur ben. Al mijn werk is verbonden met Alpine en alleen met Alpine", verduidelijkte Ocon.

Terwijl Ocon altijd nog banden had met Mercedes en Wollf, is dat nu voorbij. Na een uitleen-constructie is Ocon nu offieel van Alpine.

"Ik zal geen officiële taken meer namens Mercedes uitvoeren als junior, maar ik zal natuurlijk nog wel zo mijn connecties met hen hebben", vertelt de Franse coureur trots.

Jarenlang was Ocon één van de vele Toto Wolff-protegees. George Russell zit nog altijd niet definitief in de Mercedes en dat kan ook nog wel eens een tijdje gaan duren: Toto Wolff zegt daarover dat hij pas in de winter hoeft te besluiten of Bottas of George Russell de juiste man gaat zijn naast Lewis Hamilton in 2022.

Ocon is van dit soort spelletjes niet meer afhankelijk van Wolff, hij kan dan ook zeggen: 'Au Revoir, Toto!'