Pirelli publiceert onderzoek klapbanden Azerbeidjan: ''Er was geen productiefout of kwaliteitsprobleem''

Pirelli, de officiële bandenleverancier van de Formule 1, zegt dat de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll in de Grand van Prix van Azerbeidjan niet het gevolg zijn van een productiefout of een kwaliteitsprobleem. Ook stelt de Italiaanse fabrikant dat er geen tekenen waren van vermoeidheid of dat verschillende lagen van de band loslieten, ook wel delaminatie genoemd.



De linkerachterband van Stroll en Verstappen knalde op het rechte stuk uit elkaar zonder waarschuwing. De bolides werden onbestuurbaar en kwamen als gevolg hard tegen de betonnen muur. Beide coureurs konden zonder kleurscheuren uitstappen. Verstappen had er extra de pee in omdat hij op weg was naar een zo goed als zekere overwinning en belangrijke punten voor het kampioenschap.

Vlak na afloop van de grand prix geloofde Pirelli dat puin de oorzaak was van de twee incidenten, maar dinsdagavond publiceerde de Italiaanse fabrikant resultaten met een andere uitkomst. ''In elk geval was dit te wijten aan een breuk in de omtrek van de binnenste zijwand, die gerelateerd kan worden aan de rijomstandigheden van de band, ondanks het naleven van de voorgeschreven van de bandendruk.''

Na het onderzoek heeft Pirelli hun rapport ingeleverd bij alle tien teams en de FIA en heeft voor het raceweekend in Frankrijk nieuwe voorschriften bedacht om incidenten te voorkomen. "De FIA ​​en Pirelli hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe reeks protocollen, inclusief een verbeterde technische richtlijn voor het bewaken van de bedrijfsomstandigheden tijdens een raceweekend", voegde Pirelli eraan toe.

Kort nadat de bandenleverancier de resultaten bekendmaakte, gaf Red Bull ook een verklaring af: "We hebben nauw samengewerkt met Pirelli en de FIA ​​tijdens hun onderzoek naar de bandenpech van Max in ronde 47 van de Grand Prix van Azerbeidzjan en kunnen bevestigen dat er geen problemen waren met de wagen.'' De Oostenrijkse formatie herhaalt nogmaals dat ze niet knoeien met de bandendruk. “We hebben ons te allen tijde aan de bandenparameters van Pirelli gehouden en we zullen hun richtlijnen blijven volgen.''