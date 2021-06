Russell: ''Punt voor ons, staat gelijk aan zege voor McLaren''

George Russell heeft nog geen punten gescoord voor Williams dit seizoen, maar Russell zit daar niet zo mee. '

''Het boeit mij niet echt, nee, maar het blijft een belangrijk doel'', zegt de Brit tegenover Autosport. ''Als we dit seizoen zonder punten eindigen, wil ik dit seizoen niet bestempelen als 'mislukt'. Als we wel met punten eindigen, is dat een zeer grootse prestatie.''



Russell wil hiermee benadrukken dat een nulscore geen schande is voor Williams: ''Voor ons is punten scoren hetzelfde als een zege voor McLaren. Als McLaren dit seizoen geen overwinning behaald, zien we dit ook niet als falen'', sloot de Mercedes-protogé stellig af.

In de drie seizoenen voor Williams behaalde Russell nog geen enkel punt. De wagen was vaak niet vooruit te branden op de zondag ondanks het gebruik van de krachtige Mercedes-motor.

In Imola was de Brit twee keer erg dichtbij bij de punten. Een ongelukkige spin achter de safety car in 2020 en een overmoedige manouvre op Valtteri Bottas dit jaar, gooide echter een toptienfinish in het afvoerputje.

De enige keer dat Russell punten scoorde was als vervanger van de zieke Lewis Hamilton in de Grand Prix van Sakhir van 2020. Op het kortste F1-circuit ooit was de voormalig F2-kampioen op weg naar een sensationele overwinning. In de slotfase sloeg het noodlot toe door een leeglopende band. De Mercedes-junior knokte zich na een extra pitstop nog naar P9 en reed op vers rubber de snelste ronde, maar de drie punten waren na afloop een schrale troost.