Horner vreesde voor uitvalbeurt Perez: "Zenuwen door hydraulisch probleem"D"

Sergio Perez was gisteren de 'lachende derde' toen hij over de finishlijn kwam gereden in Bakoe. De Red Bull-coureur zag teamgenoot Max Verstappen crashen en na de staande herstart kwam Lewis Hamilton voorbij zeilen, maar doordat hij zich verremde kreeg Perez vrij baan en reed hij zonder moeite naar de winst.

In de uitloopronde liet Perez weten dat hij blij was dat ze niet waren uitgevallen en dat het weinig had gescheeld of ook Perez had zijn wagen aan de kant moeten zetten.

Sterk weekend Perez

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde na afloop dat Perez een hydraulisch probleem had en dat de race niet veel langer had moeten duren. Horner is uitermate tevreden met de prestaties van de Mexicaan die hij dit weekend heeft laten zien.

Aan Sky F1 vertelde de Britse teambaas: "Hij heeft het geweldig gedaan, Sergio is het hele weekend snel geweest, de enige ronde die hij niet goed deed was gisteren de kwalificatie, de eerste run in Q3."

"Maar zijn race en het tempo waren verbluffend, hij gaf de Ferrari het nakijken. Eigenlijk om eerlijk te zijn, als hij later binnen was gekomen, dan was hij Max ook nog voorbij gegaan tijdens zijn pitstop - maar dan wel zijn doel voorbij geschoten."

"Daarna vocht hij flink op de baan met Lewis Hamilton. Tijdens dat gevecht merkten we dat er een hydraulisch probleem was met zijn auto en daar maakten we ons echt zorgen om. We dachten dat hij het einde van de race niet zou halen. Dat was ook de reden waarom hij na de finishvlag zijn wagen stilzette.:

