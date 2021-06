Norris pissig over gridstraf: "Ik heb toch niemand in gevaar gebracht!"

Lando Norris kreeg gisteren na de kwalificatie een gridstraf van 3 plaatsen uitgedeeld door de FIA. Die had beoordeeld dat hij de rode vlag had genegeerd door niet de pits in te rijden maar door te rijden over startfinish. Een situatie die de stewards niet graag zien.

Hierdoor start de McLaren-coureur niet als zesde, maar negende. Tegen de Britse pers zei hij hierover: "Het is klote omdat ik denk dat er een regel is maar soms is er ook wat meer mildheid voor bepaalde situaties waarin de coureur nog steeds het beste heeft gedaan wat mogelijk is om te doen in die situatie. Ik ben pissig omdat het mij drie plaatsen kost. Dit zal de race een stuk moeilijker voor ons maken. Ik vind het geen eerlijke beslissing, maar het is wat het is."

Strafpunten superlicentie

Toch gaat Norris erop door en is hij nog niet klaar met zijn relaas. De jonge coureur vindt dat hem onrecht is aangedaan: "Ik denk dat een berisping of zoiets het juiste is om te doen, om op sommige vlakken wat meer begrip te kweken. Ik heb niemand in gevaar gebracht. Ik heb in ieder geval de veiligere optie gekozen om niet de pits in te rijden en dat maakt het nog erger. Ik verdien hier dus geen drie punten op mijn licentie voor, ik heb niets gevaarlijks gedaan!"

"Ik deed niets omdat ik het niet wist en geen idee had, daar had ik niets mee te maken. Ik weet wat de regels zijn. Het is dus niet zo dat ik een gebrek aan begrip heb of iets dergelijks, maar voor sommige situaties zouden ze eigenlijk moeten heroverwegen wat er aan de hand is."