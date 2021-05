Red Bull Racing krijgt vleugels door overwinning Max Verstappen: "Iedereen kreeg een boost"

Teampersoneel van Red Bull Racing hoeft deze dagen geen slokje van de energiedrankjes te nemen van de naamgever van het team. Sinds de meesterlijke overwinning van Max Verstappen in Monaco lijkt iedereen in het team vleugels te hebben gekregen.

"Het team heeft een flinke boost gekregen in onze mars naar voren."

Dat zegt Max Verstappen, de meest recente overwinnaar in de hoogste autosport-klasse. Met zijn zegetocht in de straten van Monte Carlo deelde de Red Bull Racing-coureur een ferme mep uit die het zelfvertrouwen van de mensen van Mercedes waarschijnlijk weinig goeds zal hebben gedaan. In één dreun zette hij zijn achterstand van veertien Wk-punten om in een voorsprongetje van vier punten op Lewis Hamilton. Red Bull Racing heeft nu één punt meer vergaard dan Mercedes. Het is voor het eerst sinds 2013 dat Red Bull nu de leiding in het kampioenschap heeft.

In Monaco leek het op de donderdag voor geen meter te gaan, de Red Bull bood weinig grip aan de voorkant en Max Verstappen worstelde op de nog 'groene' baan in het prinsdom. Samen met het team wist hij de boel toch naar zijn hand te zetten, door de afstellingen helemaal om te gooien. Dat bleek de juiste zet.

Mercedes nog altijd het snelste

"Natuurlijk hebben wij zo onze lessen te leren, zoals bijvoorbeeld hoe wij de donderdag in Monaco begonnen. Dat willen we niet nog eens herhalen in Baku, uiteraard. Het lijkt erop dat wij snel zijn, maar dat lijkt Mercedes ook en zij zijn de degenen die de maatstaaf bepalen op normale circuits, zij zijn het team dat wij moeten zien te verslaan."

Verstappen is erg trots op dat hij het kampioenschap leidt en hij zegt trots te zijn op wat het team liet zien in Monaco. "Wij leiden nu het kampioenschap en ik hoop dat ik dat ook kan zeggen aan het einde van het seizoen want dat is wat belangrijk is."

Bovenaan het lijstje

"Als mijn naam bovenaan de lijst staat aan het einde van het seizoen, dan zou dat geweldig zijn. Er is echter nog een lange weg te gaan", zo zei Verstappen na zijn overwinning in Monaco. Hij vertelt dat het prachtig is dat zijn team nu hard heeft weten terug te slaan en dat het gat in de eerdere races groter was dan in Monaco. Dat belooft dus veel goeds voor Baku, nog een stratencircuit dat volgende week op de agenda staat.

Verstappen weet ook: één zwaluw maakt nog geen zomer. "Het is echt geweldig om terug te slaan na de eerste races waar het gat wat groter was. Toch moeten wij nog hard werken want wij weten dat Mercedes het op normale circuits nog altijd het snellere team zal zijn."

Baku

Verstappen komt begint volgende week in ieder geval met een goed gevoel aan in Azerbeijdzjan voor de Grand Prix van Baku.

Verstappen: "Het heeft weinig te maken met vertrouwen om snel te zijn in Baku, om eerlijk te zijn. In Baku is het een geheel ander stratencircuit, waar je met minder neerwaartse druk kunt rijden, vanwege het lange rechte stuk. Het voelt altijd alsof er weinig grip is daar, dus je kunt ze (Monaco en Baku, red.) niet met elkaar vergelijken."

Verstappen besluit: "Normaal gesproken zouden wij daar vrij snel moeten zijn, we zullen zien."