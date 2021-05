Minderwaardigheidscomplex Alonso: "Ik voel een gebrek aan respect, het was een grafstemming"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso voelt zich niet gerespecteerd. Het minderwaardigheidscomplex van de Spanjaard heeft niet zozeer met hemzelf te maken, maar met de positieve reacties op de tweede plaats van Carlos Sainz, afgelopen zondag in Monaco.

De Spanjaard pusht Charles Leclerc nu al tot een hoger niveau en het duurde slechts vijf races voordat zijn eerste podium met Ferrari een feit was. Maar het is precies dit respect en deze positiviteit die Alonso enigszins heeft geërgerd.

Begrafenis

Met 32 ​​overwinningen op zijn naam is Alonso geen onbekende in het pakken van overwinningen, maar er zijn ook genoeg tweede plaatsen geweest tijdens de 97 keren dat hij op het podium stond. Maar telkens als hij tweede werd, zei Alonso dat het als een 'begrafenis' was in de persconferenties, waarin het draaide om wanneer hij zou winnen in plaats van respect te tonen voor die prestatie.

"Ik herinner me vijf of zes jaar geleden dat ik negen of tien keer op het podium stond per seizoen. Als ik tweede finishte, was het een grafstemming op de persconferentie omdat mij werd gevraagd wanneer ik weer ging winnen? Ik denk dat als ik zie dat ik 97 keer op het podium heb gestaan, dat de laatste vijf of zes jaar niet op waarde zijn geschat. Dat zie ik nu wel met hoe er op Carlos wordt gereageerd."

Blij voor Carlos

Maar Alonso maakte duidelijk dat hij erg blij was voor zijn landgenoot Sainz en hoopt hem ook op de bovenste trede van het podium te zien.

Dat gezegd hebbende, accepteert hij dat een dergelijk resultaat onder normale omstandigheden onwaarschijnlijk is, vanwege de kracht van Mercedes en Red Bull op meer normale circuits.

"Ik ben heel, heel blij voor Carlos", zei Alonso. "Ik sprak met hem op de grid bij het volkslied. Hij stond toen al op het podium omdat hij als derde startte na de problemen van Charles Leclerc. Hopelijk kunnen we snel een zege zien van hem, maar we weten dat ze op een normaal circuit Mercedes en Red Bull Racing voor zich hebben."