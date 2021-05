F1-baas Ross Brawn: "We willen een ander circuit in Monaco"

De Formule 1 zal onderzoeken of er wijzigingen kunnen worden aangebracht in de legendarische lay-out van de Grand Prix van Monaco.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zei afgelopen weekend: "Er is geen sportfan die thuiszit en geniet van deze glamoureuze race. Het is al jaren aan de gang en ik denk dat we dat moeten veranderen."

De race van zondag was inderdaad een optocht en Hamilton zei dat hij denkt dat zelfs de winnaar, Max Verstappen, zich verveelde ondanks dat hij de hele race aan de leiding reed.

Aanpassingen

Nu zegt de sportief directeur van de F1, Ross Brawn, dat hoewel het moeilijk zal zijn om de strakke en bochtige lay-out aan te passen zodat het racen spannender wordt, de Formule 1 toch wil proberen om wijzigingen aan te brengen.

Brawn: "Het is Monaco en we hebben er vluchtig naar gekeken, maar we zullen het blijven proberen."

Brawn zei dat hij niet openstaat voor kunstmatige 'bedrog' zoals verplichte pitstops of speciale 'inhaalgebieden' op de baan. "Ik denk niet dat we dat allemaal moeten doen", bevestigde hij. "Maar we zullen zeker naar de baan kijken. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand heeft geprobeerd veranderingen aan te brengen. Het is tot nu toe nog niemand gelukt."

"Maar we hebben nu wel tools, onze simulatietool bijvoorbeeld, en onze mensen zullen zeker kijken of we iets kunnen doen."